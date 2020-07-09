Мирзагалиев: Казахстанцам нужно бережно относиться к воде

В целом по стране объем ежегодного водопотребления во всех отраслях экономики составляет в среднем 24 км3.

9 июля в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства. Вопросы, связанные с водными ресурсами, их наличием и качеством в стране и мире, с каждым годом становятся все актуальнее. В связи с этим zakon.kz попросил министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева рассказать о состоянии в этой сфере в Казахстане.

- Магзум Маратович, каким объемом водных ресурсов мы как страна сейчас обладаем?

- В среднем объем поверхностных водных ресурсов Казахстана составляет почти 101 км3. Из этого объема 54% воды формируется внутри страны и 46% поступает из сопредельных стран.

Распределены водные ресурсы по территории страны неравномерно. При этом, более обеспечены водными ресурсами считаются восточный и юго-восточные регионы. Дефицитными являются центральный и западный регионы.

Главная цель водохозяйственного комплекса Республики состоит не только в обеспечении качественной водой населения и всех отраслей экономики, создании благоприятных условий для их функционирования, но в сохранении и улучшении окружающей среды.

В этой связи из 101 км3 поверхностных водных ресурсов примерно 65 км3 нужны для сохранения экосистем и в целом поддержания стабильности окружающей среды. Соответственно располагаемые поверхностные водные ресурсы составляют порядка 36 км3. Это не так уж и много. В современном мире, когда вода становится не просто жизненной необходимостью, но и ценным ресурсом государства, нам важно ценить свои ресурсы, применяя водосберегающие технологии, в том числе в орошении полей, улучшая качество очистки воды, внедряя "зеленые" технологии на промышленных предприятиях, сбрасывающих сточные воды, и т.д.

- Что вы можете сказать о нерациональном использовании казахстанцами и предприятиями чистой пресной воды?

В целом по стране объем ежегодного водопотребления во всех отраслях экономики составляет в среднем 24 км3, причем на 85% – за счет поверхностных вод. Основная доля использования воды приходится на сельское хозяйство — более 65% от общего объема водопотребления в стране. При этом, в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%.

Здесь основная проблема – это высокие потери воды при транспортировке по причине критического износа каналов и ирригационных систем.

Соответственно для улучшения требуется ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

В этой связи, перед нами стоят задачи по сохранению водного баланса на уровне 100 кмᶟ за счет увеличения дополнительных поверхностных водных ресурсов 2030 году, строительство новых ирригационных систем для увеличения орошаемых земель с 1,4 до 3,0 млн. га, модернизация и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры, строительства новых водохранилищ, цифровизации водной отрасли, водосбережение и др.

Особо хотел бы отметить, что казахстанцам нужно бережнее относиться к нашим водным ресурсам. Только представьте, из всех водных ресурсов планеты Земля только менее 3% составляют пресные воды, из них технически доступны для использования — всего 0,3 %. Поэтому важно менять потребительское отношение к воде на более бережное и осознанное. А это значит, расходовать ее только по назначению, рационально.

- Как в Казахстане сегодня обстоят дела с загрязнением воды в реках?

- Мы постоянно проводим государственный мониторинг качества поверхностных вод по 60 показателям. Только в прошлом году был зафиксирован 661 случай высокого загрязнения и 19 случаев экстремально-высокого загрязнения на 61 водном объекте на реках страны. Сегодня наиболее загрязнены реки Елек в Актюбинской области, Кара-Кенгир в Карагандинской области, Тобыл в Костанайской области, Жайык в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, Нура, Сырдария, притоки рек Ертис в Восточном Казахстане, Шу, Есиль, реки Сарыбулак и Акбулак на территории города Нур-Султан.

В основном эти реки загрязнены такими веществами, как: аммоний, сульфаты, хлориды, фосфаты, фенолы, фториды, тяжелые металлы, также наблюдается повышенная мутность.

При этом загрязнение рек происходит в связи с уменьшением стока, неорганизованным сбросом недоочищенных сточных вод и исторических, безхозных шламовых накоплений в населенных пунктах.

К примеру, притоки реки Шу загрязняются за счет сточных вод приграничных территорий.

Загрязнение реки Елек обусловлено историческими сбросами в подземные воды отходов хрома местными предприятиями ("Актюбинский завод хромовых соединений", "КазХром").

Мониторинг за состоянием качества воды реки Жайык (Урал) ведется на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областях на 13 створах по 52 показателям качества. Качество воды ухудшается за счет повышения минерализации. Возможно, данная ситуация связана с уменьшением стока за последние годы. В течение года регистрируются превышения нормативов по сульфатам, железу общему, азоту нитритному, фенолам, хрому шестивалентному. Возможно, данная ситуация связана с уменьшением стока за последние годы.

За последние три года отмечается снижение сбросов вредных веществ на 11% - с 1 104 до 984 тыс.тонн в год. При этом более 70% загрязняющих веществ сформированы на территориях Карагандинской, Алматинской и Костанайской областей.

- Когда в Казахстане будут внедрены новые зеленые технологии на промышленных предприятиях, чтобы снизить уровень слива сточных вод?

К "зеленым" технологиям по сокращению сброса сточных вод можно отнести внедрение оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях, повторное использование условно чистых вод, очистку и повторное использование загрязненных стоков на предприятиях.

С учетом разнообразия производственных процессов качество вторичной воды для них требуется самое разное и, следовательно, в каждом конкретном случае для очистки сточных вод применяются разные технологии очистки.

Безусловно, на многих промышленных предприятиях уже внедрены современные технологии по очистке и снижению объёмов сточных вод.

А с 2025 года, в рамках перехода на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) как основного инструмента предотвращения и контроля загрязнений промышленностью, призванного обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды и охраны здоровья человека, предприятия будут заинтересованы внедрять технологии, позволяющие сократить эмиссии в окружающую среду, потребление сырья, воды, энергии и снизить образование отходов при очистке сточных вод в процессе производства продукции.

- Не раз поднимался вопрос загрязнения трансграничных рек. Недавно сообщили о том, что, к примеру, периодически соответствующие службы фиксируют случаи загрязнениями соседями реки Сырдарья. Какая работа проводится министерством в этом направлении?

- Как вы знаете, река Сырдарья оказывает серьезное экологическое влияние на весь регион в целом. Кроме того, вода реки используется для питьевых нужд, поэтому так важно качество воды этой реки.

Казахстан и Узбекистан ежеквартально выполняют согласованный мониторинг и обмен информацией качества воды Сырдарии по всей длине, от границы до впадения в Аральское море. На сегодня оно оценивается как 3-4 класа качества, то есть вода пригодна для орошения.

Превышения по загрязнению воды в реке от установленной нормы систематически фиксируются по сульфатам (4-6 раза), азоту нитритному (2-4 раза), меди (1-5 раза), магнию (1,1-1,5 раза), фенолам (2-4 раза), нефтепродуктам (1,1-3,5 раза). При этом повышение минерализации реки Сырдария происходит на территории Казахстана за счет нагрузки коллекторно-дренажных вод орошаемых территорий.

В случае обнаружения высокого загрязнения поверхностных вод на приграничной территории РГП "Казгидромет" немедленно уведомляет наших соседей. В то же время наше министерство уделяет особое внимание мониторингу и контролю за состоянием качества пользованием воды Сырдарьи на территории страны.

Казахстан по водным вопросам также сотрудничает с Россией, КНР, Кыргызстаном, по вопросам Каспийского моря - с четырьмя прикаспийскими государствами. При этом основой для принятия совместных решений являются результаты мониторинга, то есть исходные данные о качестве воды.

- Ранее в своем выступлении по проблемам водоснабжения в стране Вы сообщали, что основная причина дефицита – возможное снижение поступления воды из соседних государств. Как решаются эти вопросы?

- Водные отношения с сопредельными государствами в сфере использования, охраны и вододеления стока трансграничных рек регулируются действующими соглашениями. Реализация норм соглашений с сопредельными государствами осуществляется в рамках созданных межправительственных Совместных комиссии. К сожалению, не всегда всеми межгосударственными каналами соблюдается согласованный график подачи воды, что сказывается на водообеспеченности орошаемых земель.

Стоит отметить, что со всеми государствами, кроме Китая, Казахстаном определены доли водных ресурсов трансграничных рек. Касательно разработки проекта Соглашения по вододелению трансграничных рек между Казахстаном и Китаем отмечу, что работа в этом направлении продолжается.

Вместе с тем, с Китаем совместно реализован проект строительства гидроузла "Достык" на трансграничной реке Хоргос, который обеспечивает использование водных ресурсов данной реки в равной пропорции. Реконструировано водораспределительное сооружение на трансграничной реке Сумбе, которое эксплуатируется совместно водохозяйственными организациями наших стран.

В целом, учитывая выгоду от водохозяйственных сооружений, расположенных в бассейнах трансграничных рек на территории сопредельных государств, Казахстан заинтересован в совместной эксплуатации таких объектов.

- А какая на сегодня ситуация по воде с нашими соседями – Узбекистаном и Кыргызстаном?

- В этом году в связи с маловодностью в бассейнах трансграничных рек южного Казахстана наблюдается сложная водохозяйственная обстановка. В начале июня с ростом спроса на поливную воду мы столкнулись с определенными проблемами в части снабжения поливной водой орошаемых земель, подвешенных к каналам, по которым вода поступает из территорий Узбекистана и Кыргызстана.

В последующем эти проблемы были решены благодаря проведенным переговорам с водохозяйственными органами соседних стран. С учетом гидрологической ситуации, были согласованы режимы работ водохранилищ и утверждены графики подачи воды по каналам межгосударственного пользования.

Боюсь сглазить, но в целом вегетационный период проходит хорошо, основная потребность в поливной воде наших сельскохозяйственных товаропроизводителей удовлетворяется.

Хочу отметить, что на прошлой неделе я был в Ташкенте, где провел встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан. На встрече были обсуждены ряд водохозяйственных вопросов между нашими странами и подписана Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений.

Так, одним из направлений Дорожной карты является принятие совместных мер по обеспечению необходимого объема поливной воды сельскохозяйственным товаропроизводителям в вегетационный период.

При этом, узбекская сторона гарантировала что обеспечит пропуск воды через свою территорию со стран верховья.

- В рамках своей поездки Вы также сообщили о строительстве и масштабном ремонте оросительных каналов в Туркестанской области. На сколько это решит вопрос с водоснабжением в Южном Казахстане?

- Совместно с Всемирным банком в южном регионе страны в настоящее время реализуется международный проект ПУИД-2. Он предусматривает реконструкцию и восстановление ирригационно-дренажных систем на орошаемой площади в более чем 105тысяч га, в том числе в Туркестанской области - на площади более 62 тысяч га. Проект планируется завершить в следующем году. В результате его реализации ожидается сокращение ежегодных потерь поливной воды в объеме до 200 млн. куб. м/год, повышение коэффициента полезного действия оросительных каналов с 0.50 - 0.55 до 0.80 - 0.85, что положительно отразится на водобеспеченности и продуктивной отдаче с орошаемых земель фермерских хозяйств.

Кроме того, Главой Государства поручено увеличить орошаемые площади до 3,0 млн.га с текущих 1,5 млн. га. В целом по исполнению данного поручения Министерством предусматривается восстановление оросительных систем на площади 610,0 тыс. га и строительство новой инфраструктуры на площади 1,0 млн.га.

На первом этапе, по восстановлению инфраструктуры орошаемых земель 128,0 тыс.га, привлечены средства международных финансовых организаций Исламского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Совместно с ЕБРР реализуется проект по восстановлению водообеспеченности и улучшению мелиоративного состояния земель на площади 92,7 тыс. га, в т.ч. Туркестанской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Совместно с ИБР реализуется проект по восстановлению ирригации и дренажа Алматинской и Туркестанской областей, направленный на улучшение мелиоративного состояния земель Туркестанской области и восстановление ирригационных систем Алматинской области.

Уже восстановлена водохозяйственная инфраструктура на площади 66 тыс. га. Также еще в 5 регионах страны реализуются соответствующие проекты по повышению и восстановлению водообеспеченности на площади 492 тыс.га орошаемых земель. В общей сложности за 3 года нами будет реконструировано более 6,7 тыс. километров каналов, 4 водохранилища, 4 гидроузла, 239 скважин вертикального дренажа.

В целом будет создано 88 тыс. рабочих мест, в т.ч. на период строительства - 11 тыс. рабочих мест. Особо отмечу, что введение в оборот восстановленных орошаемых земель будет способствовать созданию 77 тысяч постоянных рабочих мест на селе. В свою очередь, это создаст дальнейший мультипликативный эффект в сферах торговли, переработки продукции, животноводства.

Кроме этого, нами запланировано в течение ближайших 10 лет строительство 38 новых водохранилищ в 8 регионах Казахстана. Это даст возможность накопления воды с общим объемом в 3,6 км3. И будет подведено 386 тыс.га орошаемых земель. Помимо этого, данные водохранилища будут использованы для снятия паводковых угроз.

- Магзум Маратович, день работников водного хозяйства отмечается в Казахстане второй год подряд. То есть на уровне государства отмечена важность этой отрасли…

- Да, это так. Мы и впредь будем уделять большое внимание этой сфере, тем более учитывая ее все возрастающую важность для страны. В целом отмечу, что отрасль водного хозяйства в стране развивается, мы регулярно встречаемся и обсуждаем с коллегами решение различных вопросов, принимаем необходимые меры. Впереди еще много задач. В том числе, как я сказал выше, ведется строительство и реконструкция оросительных каналов, водохранилищ.

И в этот день я хотел бы от всего министерства и себя лично поздравить с профессиональным днем работников водного хозяйства Казахстана. Особенностью этой сферы является то, что здесь трудятся целые семейные династии, передавая свои знания и опыт, а также любовь к этой профессии из поколения в поколение. Я благодарю за этот труд всех наших специалистов, ветеранов водного хозяйства, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашей работе!

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