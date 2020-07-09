Токаев подписал распоряжение о дне траура
8 июля во время телевизионного обращения к казахстанцам Президент РК объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане.
Фото : Акорда9 июля 2020, 13:18
Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает zakon.kz.
Объявить 13 июля 2020 года днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, - приводится текст на Акорде.
8 июля во время телевизионного обращения к казахстанцам Президент РК объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане.
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