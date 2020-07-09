Заявления на "бумажные" услуги ЦОН можно подать дистанционно

Планируется, что в ближайшее время этот список пополнится еще на 6 услуг.

По решениям главных областных санврачей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции центры обслуживания населения в разных областях работают по сокращенному графику, сообщает zakon.kz.

Кроме того, попасть в ЦОН возможно только предварительно забронировав очередь. В связи с этим Правительство для граждан совместно с другими государственными органами рассмотрело возможность подачи заявлений на получение некоторых бумажных услуг удаленно, путем подачи электронного обращения на портале eGov.kz.

Так, теперь посредством сервиса "Электронные обращения" можно подать заявки на 24 вида госуслуги социального обеспечения: назначение пенсионных выплат по возрасту, назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, назначение государственных специальных пособий и т.д.

Планируется, что в ближайшее время этот список пополнится еще на 6 услуг, среди которых назначение единовременной выплаты на погребение, назначение социальной выплаты на случаи потери кормильца и т.д.

Для того, чтобы подать заявку гражданину необходимо авторизоваться на портале egov.kz посредством электронно-цифровой подписи. Далее выбрать сервис "Электронные обращения" и заказать услугу онлайн. После чего заполнить личную информацию, включая почтовый адрес, телефон, наименование услуги и т.д.

Также необходимо загрузить отсканированные копии документов, в том числе заявление, написанное в произвольной форме, с личной подписью услугополучателя. В графе "Кому?" - указать услугодателя – региональное подразделение госоргана, оказывающего услуги в зависимости от места регистрации услугополучателя (услугодатель указан в списке госуслуг).

Перечень услуг, доступные с помощью сервиса "Электронные обращения" на портале Egov.kz.

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