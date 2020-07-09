Минздрав создает памятку для пациентов, находящихся на дому

Чтобы понимать, что нужно делать, как лечиться, в том числе там есть рекомендации для врачей - Цой.

Министерство здравоохранения опубликует памятку для пациентов, получающих лечение на дому. По словам министра Алексея Цоя, памятка будет содержать информацию как для пациентов (что можно и нельзя делать при лечении КВИ), так и для врачей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент zakon.kz.

Большинство случаев лечения, которое проводится сейчас на дому, начинается сразу с антибиотиков, это в корне неправильно. И если у вас температура ниже 38 градусов и она не держится более 3-х суток, для лечения можно использоваться жаропонижающие препараты, различные растительные травы, обильное питье. Очень много простых вещей, которые должны быть. Сразу нельзя принимать антибиотики, они имеют побочные действия, - сказал министр здравоохранения.

Он также отметил, что принимать жаропонижающие препараты не рекомендуется, если у пациента температура не доходит до 38 градусов.

До этого организм самостоятельно борется с любыми видами бактерий и вирусов. Иммунитет развивается и во многих случаях при невысоких повышениях температуры организм может самостоятельно перебороть болезнь, принимая обильное питье и другие методы. Поэтому лечение антибиотикам нужно делать только по назначению врачей, - добавил он.

В мире существует очень большая проблема по резистентности к антибиотикотерапии. Это значит, когда человек принимает сильные антибиотики на легких этапах заболевания, то в будущем, когда будет сложное заболевания, и ему действительно потребуется помощь антибиотиков – чувствительность организма и бактерий уменьшится, а значит лечение не будет таким эффективным.

В обычных домашних условиях мы должны использовать простые памятки, которые сейчас министерством здравоохранения разработаны, на сайтах они опубликованы во всех управлениях здравоохранения, организации памятки рассылаем, чтобы население понимало достоверную проверенную информацию. Чтобы понимать, что нужно делать, как лечиться, в том числе там есть рекомендации для врачей, - добавил министр.

На поверку оказалось, что на данный момент на сайте Минздрава висит только 2 памятки: одна касается правил поведения больного человека дома (мыть руки, пользоваться отдельным туалетом и так далее), а вторая – сравнительная таблица признаков заболевания. Вероятно, памятка, озвученная министром, еще не опубликована.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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