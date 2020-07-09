Скончался известный казахстанский композитор Кенес Дуйсекеев

Ему было 74 года.

Ушел из жизни известный казахстанский композитор, заслуженный деятель Кенес Дуйсекеев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Марат Утебаев, передает zakon.kz.

Кенес Дуйсекеев родился 10 февраля 1946 года в селе Пиримов Казалинского района Кызылординской области.

После окончания школы поступил в Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по классу композиции профессора А. В. Бычкова. Окончил ее в 1974 году.

В 1974—1976 годах - музыкальный руководитель и главный дирижер Республиканского молодежно-эстрадного ансамбля "Гульдер".

В 1976—1979 - музыкальный руководитель гастрольно-концертного объединения "Казахконцерт".

В 1975—1984 - главный редактор музыкальных программ Гостелерадио КазССР.

В 1984—1997- художественный руководитель и главный дирижер Казахского эстрадно-симфонического оркестра телевидения и радио.

С 1997 года художественный руководитель "Казахконцерта".

Кенес Дуйсекеев — автор симфонии "Толғау", симфонической поэмы-картины "Жалаңтөс батыр", кантаты "О, дүние", цикла романсов "Времена года", мюзиклов "Мәди", "Аққу Жібек", оперетты "Алдар көсе", произведений для камерного оркестра, сонат, рапсодий, вариаций.

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