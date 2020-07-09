Курсирование еще ряда поездов отменили в Казахстане

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты), могут оформить возврат проездных документов.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает о временной отмене курсирования некоторых пассажирских поездов, сообщает zakon.kz.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование следующих пассажирских поездов:

1) с 9 июля 2020 г. по ст.Алматы-2 № 29/30 "Алматы-2 – Атырау" отправлением из Алматы с 9 июля, отправлением из Атырау с 11 июля.

2) С 10 июля 2020г. по ст.Мангистау № 37/38 "Мангистау-Нур-Султан Нурлы жол" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Нур-Султан Нурлы жол с 12 июля прибытием Мангистау с 14 июля.

3) С 10 июля 2020г. по ст. Мангистау № 309/310 "Мангистау-Актобе" отправлением из Мангистау с 10 июля прибытием/отправлением из Актобе с 11 июля 2020г. прибытием Мангистау с 13 июля.

4) С 10 июля 2020г. по ст. Мангистау № 657/658 "Мангистау – Бейнеу" отправлением из Мангистау с 10 июля прибытием/отправлением из Бейнеу с 11 июля прибытием Мангистау с 12 июля.

5) С 11 июля 2020г. по ст. Алматы-2 № 77/78 "Алматы-2-Мангистау" отправлением из Алматы-2 с 11 июля прибытием/отправлением из Мангистау с 14 июля прибытием Алматы-2 с 17 июля.

6) С 13 июля 2020г. по ст. Мангистау № 77/78 "Мангистау-Алматы-2" отправлением из Мангистау с 13 июля прибытием/отправлением из Алматы-2 с 16 июля 2020г. прибытием Мангистау с 19 июля.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.

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