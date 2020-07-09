Исправить данные по недвижимости теперь можно онлайн

Также появилась возможность просмотра фото и протокола нарушения при проверке и оплате штрафов.

На сайте "электронного правительства" появился новый сервис по корректировке данных по недвижимости. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает zakon.kz.

Помните, мы обещали проработать с другими госорганами и запустить сервисы корректировки. Чтобы, если в их базах есть какая-то историческая ошибка, вы могли бы оповестить о ней дистанционно. Сегодня добавился еще один сервис – по корректировке данных по недвижимости. Теперь можете сообщить об ошибке, прикрепив копию правоустанавливающего документа (Недвижимость - Жилищные отношения), - сообщил министр на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что многие просили реализовать на eGov возможность просмотра фото и протокола нарушения при проверке и оплате штрафов.

"Проработали эту возможность с Генеральной прокуратурой, и теперь эта информация также доступна на портале", - сказал Жумагалиев.

Кроме того, по просьбам казахстанцев вернули на eGov возможность отправки заявления на оформление дородовых через сервис электронных обращений, как это было в период ЧП.

Проработали с министерством труда. На получение 24 услуг министерства труда также можете отправлять заявления через сервис обращений на eGov, - заключил глава министерства.

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