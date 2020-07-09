Власти Шымкента объявили о запуске сервиса, где можно проконсультироваться с врачами

Он начнет работать со следующей недели.

Аким Шымкента Мурат Айтенов объявил о запуске сервиса 1430.kz, который направлен на оказание медицинской помощи онлайн, передает zakon.kz.

Аким отметил, что сейчас важно вовремя получать консультации и помощь медицинских работников. Чтобы она была более доступной, в Шымкенте запустили сервис, который называется 1430.kz. Он начнет работать со следующей недели.

Чтобы получить консультацию врача, нет необходимости ходить на прием в поликлинику. Теперь каждый житель города, района, села в режиме онлайн может получить медпомощь, где бы он ни находился, - написал Айтенов на своей странице в Instagram.

Чтобы получить медицинскую помощь, нужно зарегистрироваться на портале 1430.kz, выбрать нужного специалиста и записаться на онлайн-прием. Консультировать население будут ведущие специалисты поликлиник. Люди смогут получить помощь как врачей общей практики, педиатров, так и узких специалистов. Дополнительная информация о новом сервисе будет распространяться на предстоящей неделе.

Сейчас в открытом доступе много недостоверной информации и рекомендаций по лечению заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Важно помнить об ответственности за свое здоровье и здоровье близких - нельзя заниматься самолечением и принимать лекарства без назначения врача, - добавил аким.

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