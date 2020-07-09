Подозреваемый в получении взятки чиновник пытался скрыться, прыгнув в реку

Чиновник подозревается в получении взятки от директора Общественного объединения "Общества инвалидов".

Подозреваемый в получении взятки в размере 1,5 млн тенге руководитель аппарата акима города Текели пытался скрыться, прыгнув в реку и переплыть ее, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с Департаментом КНБ указанной области начато досудебное расследование в отношении руководителя аппарата акима города Текели, - сообщил Баржаксынов.

По его словам, он подозревается в получении взятки в сумме 1,5 млн. тенге от директора Общественного объединения "Общества инвалидов" за общее покровительство деятельности Общества по заключенным договорам о благоустройстве территории города Текели, осуществляемого в рамках реализации государственной программы "Развитие регионов до 2020 года".

При изобличении, руководитель аппарата акима города Текели, подвергая свою жизнь опасности, хотел скрыться с места происшествия, прыгнув в реку и попытавшись переплыть ее. При этом его чуть не унесло течением реки.

Однако, сотрудниками Антикоррупционной службы он всё же был задержан. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит, - отметил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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