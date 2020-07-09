В аптеки Карагандинской области началась отгрузка жаропонижающих препаратов

Сейчас большой спрос на парацетамол, его распродают очень быстро.

Крупный фармдистрибьютор области начал отгружать в аптеки жаропонижающие, противовирусные средства и антибиотики. В розничные аптечные сети отправили парацетамол, ингавирин, азитромицин и цефтриаксон, сообщает zakon.kz.

В течение нескольких дней июня из аптечной сети был выкуплен месячный объём жаропонижающих, противовирусных препаратов и некоторых видов антибиотиков. При этом поставки не прекращались.

Члены специальной мониторинговой группы во главе с руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Денисом Шакеновым и заместителем акима Карагандинской области Алишером Абдыкадыровым проверили на наличие востребованных медикаментов аптеки города и фармсклад.

Сейчас большой спрос на парацетамол, его распродают очень быстро. Несмотря на то что на крупнейшем фармскладе было 190 тысяч упаковок этих таблеток, в продажу их не пускали. Проблема была в прохождении обязательной сертификации. На это ранее уходил месяц. Сейчас, с учётом сложившейся ситуации, в Минздраве упростили эту процедуру. Однако из-за бюрократических моментов оперативно отгрузить товар всё равно не получалось.

На совещании с представителями руководителей аптек и оптовиков ускорить процесс отправки препаратов поручил аким области Женис Касымбек. Он попросил специальные органы взять на контроль ситуацию, чтобы не допустить необоснованного завышения цен и фактов перекупки.

Сейчас мы будем тщательно мониторить ситуацию, особенно факты завышения цен и перепродажи. За это закон предусматривает ответственность. Будем принимать самые строгие меры, - сказал Денис Шакенов.

С учётом логистики в аптеки области в ближайшие несколько дней доставят препараты, пользующиеся повышенным спросом.

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