Несколько регионов оказались в центре внимания вице-премьера из-за коронавируса
В индивидуальном порядке была рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандиской областях и в г.Нур-Султане.
На заседании Оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены оперативные вопросы в стране, требующие безотлагательного решения, передает zakon.kz.
В частности:
1) принятие необходимой нормативно-правовой базы для оперативной поставки лекарственных средств в регионы;
2) приобретение дополнительных 1600 аппаратов ИВЛ, 800 санитарных автомашин службы скорой медицинской помощи, а также наиболее востребованных лекарственных препаратов, поставка которых ожидается к концу текущей недели (парацетамол, азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир и другие).
3) продолжение выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
Также, Оперативным штабом в индивидуальном порядке была рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандиской областях и в Нур-Султане.
По каждому из регионов Министерством здравоохранения были доложены проблемные вопросы и выработаны конкретные меры по улучшению текущей ситуации.
Оперативным штабом особо была отмечена неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая ситуация в Атыаруской области в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19.
В этой связи Тугжановым было поручено акимату Атырауской области принять исчерпывающие меры по улучшению ситуации, в т.ч. дополнительные ограничительные меры.
Также, заместителем премьер-министра было поручено акиматам регионов обеспечить неукоснительный контроль за соблюдением карантинных мер, в кратчайшие сроки организовать дополнительные инфекционные стационары, закупить необходимое оборудование (ИВЛ, КТ и др.), лекарственные средства, а также увеличить мощности ПЦР лабораторий.
Ситуацию в каждом регионе мы будем держать на особом контроле Оперативного штаба. Мы продолжим работу на ежедневной основе с заслушиванием и принятием конкретных оперативных мер как на республиканском, так и на региональном масштабе, - подытожил Тугжанов.
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