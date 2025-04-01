Ловить раков на Каспии запретили в нескольких областях Казахстана

Ограничение на вылов раков коснулось Жайык-Каспийского бассейна, куда входит Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистаукая области, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, специалист управления рыбной инспекции по Мангистауской области Андрей Руцкий сообщил, что с 1 апреля по 15 июня установлен запрет на ловлю раков. В данный период членистоногие размножаются и у них происходит линька.

Спортивное (любительское) рыболовство карается санкцией части 1 статьи 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния).

Тех, кто занимается промысловой добычей без разрешения, будут привлекать к ответственности по части 3 статьи 383 КоАП РК (Грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния).

Минимальное наказание влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге), максимальное – 250 МРП (983 тыс. тенге).

Ранее ботанический сад Алматы выступил с неожиданной новостью об альпаках.