Чуму выявили в Китае и Монголии. Угрожает ли она Казахстану?

Изначально данное заболевание находится на контроле.

На дня в СМИ прошла информация о том, что в Монголии и Китае выявили бубонную чуму. На брифинге в СЦК представитель Минсельхоза заявил, что в Казахстане это заболевание изначально находится на контроле, передает zakon.kz

Исторически территория Казахстана благополучна по чуме животных. Всемирной организацией здоровья животных ситуация по чуме КРС по всему миру признана благополучной. У всех стран имеется такой статус, - сказал руководитель управления организации ветеринарных мероприятий и безопасности пищевой продукции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Абылкасымова Салтанат.

По его словам, Казахстан получил по африканской чуме свиней статус благополучной страны.

Государственная ветеринарная инспекция поводит ряд контрольно надзорных-функций, профилактические мероприятия, диагностические исследования. То есть, изначально данное заболевание находится на контроле, - сказал спикер.

Ранее в Монголии выявили несколько случаев бубонной чумы. Эту болезнь, например, подозревают у 15-летнего жителя региона Баян-Улгий, на западе Монголии: он съел мясо сурка. Молодого человека пришлось госпитализировать. Если заражение подтвердится, то этот случай станет третьим за неделю.

Власти городского округа Баян-Нур на севере Китая объявили третий уровень опасности после выявления бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия. Местные власти призвали не охотиться и не есть животных, которые могут стать переносчиками заболевания: речь, в первую очередь, идет о грызунах.

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