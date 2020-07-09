Сын пришел на похороны матери и увидел другую женщину в гробу 

Члены семьи "были смущены и убиты горем" из-за этой ошибки.

Доктор Джерри Боумен прибыл в похоронное бюро в Шарлотте, штат Северная Каролина и обнаружил, что женщина в гробу не была его матерью. Об этом пишет Lad Bible, передает zakon.kz.

Обеих умерших доставили в бюро для подготовки тел к церемонии и погребению. Однако персонал ошибся и перепутал мать Джерри Боумена с Элиз Макиннис.

Однако все стало гораздо хуже, когда выяснилось, что семья Макиннис по ошибке похоронила мать Боумена на другой церемонии. Некоторые из них заметили, что она выглядит немного иначе, но списали это на бальзамирование.

Члены семьи "были смущены и убиты горем" из-за этой ошибки.

Мать Джерри Боумена, мисс Уайт, скончалась 26 июня в результате рака.

Я знал, как она выглядела в ту минуту, когда она покинула мой дом. Она этого не заслуживает. Никто не заслуживает ничего подобного, - сказал Боумен.

Чтобы хоть как-то исправить эту ужасную ошибку, тело мисс Уайт теперь должно быть эксгумировано из Йоркского Мемориального парка с благословения семьи Макиннис.

Это позволит похоронить обеих женщин надлежащим образом, в правильных могилах, после службы, во время которой их семья сможет попрощаться должным образом.

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