Мир

Шок на похоронах: семья итальянцев увидела в гробу незнакомца

в Италии родственники открыли гроб на похоронах и увидели там чужое тело, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 21:12 Фото: pixabay
В итальянском городе Бьянкавилла семья умершего пациента больницы Maria Santissima Addolorata во время домашнего прощания выяснила, что получила гроб с телом совершенно другого человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Today, в морге находились двое мужчин – одного возраста, умершие в один день и лечившиеся в одном отделении. Тела лежали рядом, ожидая, когда их заберут семьи.

Согласно данным издания, второй умерший во время похорон первого оставался в морге: его семья еще не появилась для официальной идентификации, что и позволило ошибке остаться незамеченной. После обнаружения путаницы "неправильное" тело было возвращено в больницу, где произошла повторная сверка и обмен телами – вплоть до повторной смены одежды.

Как уточняется, ситуация мгновенно переросла в политический скандал. Провинциальный секретарь Демократической партии Катании Джузеппе Паппалардо назвал произошедшее "чрезвычайно серьезным фактом, глубоко затрагивающим достоинство людей и семей". Он потребовал от Провинциального управления здравоохранения Катании (ASP) "немедленно провести строгий внутренний аудит, определить ответственных и гарантировать, что подобное больше не повторится".

Между тем медики отвергают обвинения. Представители здравоохранения заявили, что все протоколы идентификации тел были соблюдены, а процедура передачи покойных родственникам "проведена в полном соответствии с нормами". А ошибка, по их мнению, могла произойти уже после передачи тела похоронным службам, за что больница "не несет ответственности".

В ведомстве также отметили, что медицинское руководство больницы Бьянкавилла оказывает полное содействие в исследовании инцидента.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина неожиданно "восстал" на своих похоронах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Лас-Вегасе женщина украла из похоронного бюро гроб с останками человека
01:58, 03 октября 2024
В Лас-Вегасе женщина украла из похоронного бюро гроб с останками человека
Женщина, которая очнулась в гробу на своих похоронах, умерла спустя семь дней
13:10, 19 июня 2023
Женщина, которая очнулась в гробу на своих похоронах, умерла спустя семь дней
Гроб с телом Армани вывезли из его театра
06:50, 08 сентября 2025
Гроб с телом Армани вывезли из его театра
