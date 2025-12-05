Шок на похоронах: семья итальянцев увидела в гробу незнакомца

В итальянском городе Бьянкавилла семья умершего пациента больницы Maria Santissima Addolorata во время домашнего прощания выяснила, что получила гроб с телом совершенно другого человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Today, в морге находились двое мужчин – одного возраста, умершие в один день и лечившиеся в одном отделении. Тела лежали рядом, ожидая, когда их заберут семьи.

Согласно данным издания, второй умерший во время похорон первого оставался в морге: его семья еще не появилась для официальной идентификации, что и позволило ошибке остаться незамеченной. После обнаружения путаницы "неправильное" тело было возвращено в больницу, где произошла повторная сверка и обмен телами – вплоть до повторной смены одежды.

Как уточняется, ситуация мгновенно переросла в политический скандал. Провинциальный секретарь Демократической партии Катании Джузеппе Паппалардо назвал произошедшее "чрезвычайно серьезным фактом, глубоко затрагивающим достоинство людей и семей". Он потребовал от Провинциального управления здравоохранения Катании (ASP) "немедленно провести строгий внутренний аудит, определить ответственных и гарантировать, что подобное больше не повторится".

Между тем медики отвергают обвинения. Представители здравоохранения заявили, что все протоколы идентификации тел были соблюдены, а процедура передачи покойных родственникам "проведена в полном соответствии с нормами". А ошибка, по их мнению, могла произойти уже после передачи тела похоронным службам, за что больница "не несет ответственности".

В ведомстве также отметили, что медицинское руководство больницы Бьянкавилла оказывает полное содействие в исследовании инцидента.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина неожиданно "восстал" на своих похоронах.