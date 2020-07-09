На данный момент ведется досудебное расследование в отношении подозреваемых лиц.

Установлены лица, избившие тюленя на пляже в Мангистау, сообщает zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

6 июля 2020 года Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира было направлено обращение в отдел полиции Каракиянского района Мангистауской области по факту избиения тюленя неизвестными лицами.

По данному факту отделом полиции установлены личности и зарегистировано в ЕРДР по статье 316 ч.2 УК РК (жестокое обращение с животными).

На данный момент ведется досудебное расследование в отношении подозреваемых лиц.

Друзья! Просим вас при встрече с дикими животными соблюдать дистанцию и осторожность, - резюмировал Сакен Дилдахмет.

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