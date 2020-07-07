Отдыхающие забили тюленя ради снимка в Мангистау
После этого они выкинули его назад в море.
Фото : twimg.com7 июля 2020, 16:32
Инцидент запечатлен на пляже в селе Курык вечером 6 июля, передает zakon.kz.
Об этом изданию "Лада" сообщил свидетель происшествия.
По информации свидетеля, группа взрослых людей заметила тюленя у берега и начала бить его палками и камнями.
Это было сделано просто ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море. Жив ли он остался, к сожалению, я не знаю, - сообщил очевидец.
Ранее сообщалось, что подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детеныша тюленя закидали камнями.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030901-4a36aec97584971b7bd09da7602f2e9a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...