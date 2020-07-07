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Отдыхающие забили тюленя ради снимка в Мангистау

После этого они выкинули его назад в море.

Фото : twimg.com7 июля 2020, 16:32

Инцидент запечатлен на пляже в селе Курык вечером 6 июля, передает zakon.kz.

Об этом изданию "Лада" сообщил свидетель происшествия.

По информации свидетеля, группа взрослых людей заметила тюленя у берега и начала бить его палками и камнями.

Это было сделано просто ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море. Жив ли он остался, к сожалению, я не знаю, - сообщил очевидец.

Ранее сообщалось, что подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детеныша тюленя закидали камнями.


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