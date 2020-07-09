Аким ЗКО извинился перед жителями за перебои с водой

Для решения проблем с водой Уральску нужно 24 млрд тенге.

В Уральске жара 40 градусов, а воды нет. Люди, оказавшиеся в этой ситуации, да еще и в условиях пандемии подают коллективные иски в суд на обслуживающую компанию, сообщает zakon.kz.

В материале Первого канала "Евразия" говорится, что люди устали от проблем с водой, это длится уже не первый год. Особенно тяжело сейчас жильцам верхних этажей, давление в трубах слабое. В некоторых районах города выше 4-го этажа вода не поднимается.

График подачи воды, который нам предоставил "Батыс су арнасы", не соответствует действительности. Ни о каких 50-70% речи быть не может, воды как не было, так и нет. Сейчас еще сократили подачу воды на целый час, - рассказывает жительница города Людмила Токмакова.

Другие жильцы добавляют, что вода должна идти в полном объеме с 5 часов, но идет, как правило струйкой. А до верхних этажей и вовсе не доходит.

В компании "Батыс су арнасы", на которую горожане подают в суд, заявили, что у них не хватает мощностей, чтобы перекрыть дефицит.

Производительность очистных сооружений - 30 тысяч кубометров в сутки, а мы до 34 довели. Это уже на грани всевозможных нарушений. Потому что приходится больше химреагентов использовать, приходится больше после промывки фильтров воды сбрасывать в Урал. И мы только за май понесли 7 млн тенге убытков. Точно также в июне и теперь повторяется это все в июле. Просто воды для города Уральск не хватает, - объясняет директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев.

В сутки компания качает до 60 тысяч кубометров воды, большая часть идет на питьевые нужды, много уходит и на огороды.

Ситуация усугубляется и тем, что в Уральске меняют канализационный трубопровод. Нагрузка идет на городские сети. Поэтому ввели ограничения подачи воды, иначе коммуникации не выдержат. Но жалобы горожан местные власти не оставляют без внимания.

Я приношу, конечно, извинения жителям города за такие серьезные неудобства. Вчера с "Жайыктеплоэнерго" решили вопрос, что дополнительно будут они объем воды подавать в водопроводные сети за счет уменьшения температуры на самой ТЭЦ. Дополнительные насосы подключили, но временные ограничения будут оставаться, - сказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

При акимате работают круглосуточные мобильные бригады, которые приедут по вызову жителей и проверят, в чем проблема. Однако для полного решения ситуации, заявили власти, нужно 2 года и 24 млрд тенге.

Водоканалом разрабатывается инвестиционный проект по модернизации водозабора у села Трекино, это уральское месторождение. Соответственно, разрабатывается проект на бурение дополнительных 6 скважин, который увеличит потребление воды, добычу воды для бесперебойного обеспечения населения, - заверил заместитель акима города Мирас Мулкай.

Но это все в долгосрочных планах, а уже в ближайшее время местные власти хотят ограничить подачу воды в частный сектор.

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