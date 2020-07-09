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В Алматинской области накрыли "подпольную аптеку"

Перекупщица приобретала лекарственные средства в районной аптеке и продавала со своей наценкой. Так, полицейские изъяли порядка 60 наименований лекарственных препаратов различных видов, которые она массово скупила.

Фото : yandex.ru/news/story9 июля 2020, 22:54

В Алматинской области разоблачили подпольную аптеку. Она находилась в частном доме. "Заведовала" ею 63-летняя жительница поселка, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в одном из домов в селе Алтынемель Кербулакского района Алматинской области заведение было накрыто.

У женщины несанкционированно работали специальные прилавки, где можно было приобрести многие виды медикаментов и препаратов. У нее не имелось лицензии и разрешительных документов на осуществление медицинских услуг, а также отсутствовали условия для хранения препаратов.

Перекупщица приобретала лекарственные средства в районной аптеке и продавала со своей наценкой. Так, полицейские изъяли порядка 60 наименований лекарственных препаратов различных видов, которые она массово скупила.

В настоящее время расследование продолжается. Будут приняты соответствующие меры, а виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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