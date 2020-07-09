Изнасиловавший и убивший 3-летнюю дочь мужчина покончил с собой в СИЗО

Преступник вскрыл себе вены.

42-летний Серик Р. покончил жизнь самоубийством, сообщает zakon.kz.

Как пишет "Караван", в сентябре 2019 года мужчина был приговорен к максимальной мере наказания – пожизненному сроку.

Будучи пьяным, он зверски изнасиловал, а затем нанес 38 ударов ножом своей трехлетней дочке.

Находясь в одном из СИЗО Алматы, Серик Р. вскрыл себе вены.

В комитете уголовно-исполнительной системы РК подтвердили эту информацию.

Осужденный Рахимбердиев С. совершил акт суицида путем нанесения себе резаных ран в область предплечья левой руки и шеи осколком от лампочки освещения. Сотрудниками СИЗО города Алматы была оказана незамедлительная помощь. При осмотре тела и личных вещей осужденного предсмертной записки не обнаружено, - говорится в сообщении заместителя председателя М. Аюбаева.

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