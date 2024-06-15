72-летний житель Татарстана убил супругу, ранил дочь и покончил с собой

72-летний житель Набережных Челнов застрелил свою супругу из ружья, а после решил покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

По данному факту возбудили уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход и результаты расследования взяты на контроль надзорного ведомства", – говорится в сообщении прокуратуры Татарстана в Telegram.

Как пишут российские СМИ, убита была 66-летняя врач Рушания Сагдеева, которая владела семейной клиникой "Здоровье". По информации источника, у супругов произошел скандал из-за развода.

По предварительной версии, пожилой мужчина застрелил супругу из ружья, а затем забаррикадировался в частном доме в поселке ГЭС на улице Фрунзе. Соседи услышали шум и вызвали правоохранителей, однако мужчина покончил с собой, не дожидаясь штурма спецназа.

Известно, что в доме также находилась дочь супругов Зульфия Амирханова, которая приехала из Казани с двухлетним ребенком. Муж убитой якобы приехал в гости с ружьем и тортом, его могла пустить в дом прислуга, говорится в публикации. Амирханова во время инцидента также получила травму, пытаясь защитить мать.

Ранее сообщалось, что житель Тараза застрелил друга из автомата Калашникова.