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72-летний житель Татарстана убил супругу, ранил дочь и покончил с собой

муж застрелил супругу, ранил дочь и покончил с собой, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 19:24 Фото: pxhere
72-летний житель Набережных Челнов застрелил свою супругу из ружья, а после решил покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

По данному факту возбудили уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ход и результаты расследования взяты на контроль надзорного ведомства", – говорится в сообщении прокуратуры Татарстана в Telegram.

Как пишут российские СМИ, убита была 66-летняя врач Рушания Сагдеева, которая владела семейной клиникой "Здоровье". По информации источника, у супругов произошел скандал из-за развода.

По предварительной версии, пожилой мужчина застрелил супругу из ружья, а затем забаррикадировался в частном доме в поселке ГЭС на улице Фрунзе. Соседи услышали шум и вызвали правоохранителей, однако мужчина покончил с собой, не дожидаясь штурма спецназа.

Известно, что в доме также находилась дочь супругов Зульфия Амирханова, которая приехала из Казани с двухлетним ребенком. Муж убитой якобы приехал в гости с ружьем и тортом, его могла пустить в дом прислуга, говорится в публикации. Амирханова во время инцидента также получила травму, пытаясь защитить мать.

Ранее сообщалось, что житель Тараза застрелил друга из автомата Калашникова.

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