Мэр Сеула найден мертвым

Предварительная версия гибели - самоубийство. Однако точная причина смерти будет известна после вскрытия.

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым на севере столицы, передает zakon.kz со ссылкой на Yonhap.

Его дочь сообщила, что телефон отца был выключен после того, как он ушел из дома, оставив сообщение, которое было похоже на завещание.

В этот день Вон Сун также отменил все рабочие поездки якобы из-за плохого самочувствия и не пришел на работу.

Исчезновение и смерть мэра произошли после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. С жалобами на приставания обратилась его секретарь. Она заявила, что домогательства начались сразу после того, как она начала работать у мэра. Иногда он не только трогал ее, но и присылал ей фотографии личного характера.

Секретарь утверждала, что помимо ее есть еще и другие жертвы домогательств. Сообщается, что после допроса девушки полиция вызвала остальных свидетелей вероятных домогательств чиновника. Полицейские собирались вызвать мэра города для дачи показаний.

Предварительная версия гибели - самоубийство. Однако точная причина смерти будет известна после вскрытия.

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