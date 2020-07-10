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В Китае отменили все международные соревнования

Из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото : Zakon.kz10 июля 2020, 10:28

Главное управление спорта Китая сообщило об отмене в стране всех международных спортивных мероприятий до конца 2020 года, передает zakon.kz.

По информации Хinhua, под запрет попали все запланированные до конца 2020 года спортивные мероприятия кроме тестовых соревнований перед Олимпийскими играм-2022 в Пекине.

Таким образом в стране надеются не допустить начала новой волны распространения коронавируса.

Добавим, что из крупных международных соревнований в Китае планировался этап Гран-при по фигурному катанию Cup of China с 6 по 8 ноября, турнир серии "Челленджер" Asian Open с 9 по 13 сентября.

В то же время запланированный на 10-13 декабря финал серии Гран-при в Пекине является тестовым соревнованием перед Олимпиадой, и в случае, если к зиме ситуация в мире стабилизируется, он состоится.


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