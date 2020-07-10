Непьющий мужчина пьянел из-за редкой болезни

Несколько раз его арестовывала полиция.

49-летний житель штата Нью-Джерси Дэнни Джаннотто страдает от редкой болезни - при употреблении определенной пищи его желудок превращает сахар и углеводы в этанол, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Его несколько раз арестовывала полиция по подозрению в употреблении алкоголя за рулем. Алкотестеры показывали превышение разрешенной нормы в пять раз.

Устав от ложных обвинений, Дэнни прошел ряд тестов в больнице. Через месяц врачи диагностировали мужчине редкое заболевание - "синдром автопивоварни", или синдром ферментации кишечника.

Его желудок превращает углеводы в алкоголь. Обычный кусок пирога может стать причиной опьянения. В этих случаях у Дэнни заплетался язык, также мужчина терял координацию.

К счастью, обвинения в езде в нетрезвом виде были сняты. Мужчина доказал в суде, что причиной его состояния является болезнь.

Теперь у меня в машине есть алкотестер на случай, если мне придется куда-то ехать или если я съем кусок торта на вечеринке. Мой уровень алкоголя повысится, если я съем рогалик, пиццу или что-нибудь с углеводами. Он поднимается до 0,4 промилле и выше, но разрешенный предел составляет 0,08. Так что это в пять раз больше, - сказал Дэнни.

Когда мужчине поставили диагноз, он не мог работать целый день. Если бы он позавтракал и пообедал, в конце концов он бы опьянел.

Прежде чем врачи поставили диагноз, Дэнни приходилось убеждать коллег, друзей и даже собственную маму, что он не был пьяницей.

С тех пор Дэнни пришлось отказаться от своих любимых продуктов, таких как пицца, рогалики, торт и хлеб. Мужчина вынужден сидеть на диете, состоящую в основном из мяса, рыбы и зеленых овощей.

Обычно люди в это не верят. Они действительно думают, что это смешно. Но те, кто имеет такие же проблемы, не находят это смешным вообще, - признался он.

Подобной болезнью страдала и 26-летняя жительница Солт-Лейк-Сити Алисса Келш. Предположительно, синдром автопивоварни развился у женщины из-за антибиотиков, которые она принимала. Алиссе назначили курс противогрибкового лечения, и уровень этанола в ее крови начал снижаться.

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