Почему у непьющих людей могут развиться болезни печени

Исследователи из Пекинского института заявили о том, что кишечная бактерия Klebsiella pneumonia, которая синтезирует этиловый спирт, может вызывать жировую болезнь печени у непьющих людей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Cell Metabolism, жировая болезнь печени (ЖБП) – состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. В норме этот орган практически не содержит жировой ткани. Алкогольная форма ЖБП – это комплекс патологических изменений в печени, развитие которых вызвано хроническим употреблением алкоголя в токсических дозах, а неалкогольная – частный случай заболевания, возникающего у людей, которые его не употребляют.

Китайские ученые выяснили, что заболевания печени могут быть спровоцированы не только вредными привычками. Klebsiella pneumonia – это микроорганизм, обитающий как в окружающей среде, так и в организме человека. Была обнаружена связь этого патогена с неалкогольной жировой болезнью печени (НАБЖ). Иногда бактерии, уже присутствующие в организме, начинают стремительно размножаться и синтезировать этиловый спирт. Существуют два определенных штамма, способных вырабатывать алкоголь. Этот процесс сопровождается интоксикацией печени, тошнотой, быстрой утомляемостью и плохим самочувствием.

Тем не менее пока непонятно, почему у одних людей Klebsiella pneumonia вызывает НАБЖ, а у других нет. Вероятнее всего, микрофлора кишечника некоторых людей более благоприятна для роста и колонизации этих бактерий.

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