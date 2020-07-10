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Токаев: Экономика страны упала на 1,8%

С начала года национальная экономика развивается в сложных условиях.

Фото : Акорда10 июля 2020, 11:14

Началось расширенное заседание правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Открывая заседание Касым-Жомарт Токаев сообщил,что сегодня будут рассмотрены вопросы, связанные с мероприятиями, которые принимаются в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года.

С начала года национальная экономика развивается в сложных условиях. Экономика страны в целом снизилась на 1,8%. В связи с пандемией сфера услуг значительно упала (5,6%). Мы приняли очень важные меры для поддержки населения и бизнеса. По моему поручению принят комплексный план по восстановлению экономического роста. Сегодня мы обсуждаем принятые правительством и акимами меры по восстановлению экономического роста и обеспечению благосостояния населения, - сказал Президент.

Далее Токаев озвучил порядок работы заседания.

С докладом об итогах социально-экономического развития страны и задачах, которые будут выполнены до конца года, выступит премьер-министр Аскар Мамин. О денежно-кредитной политике доложит председатель Национального банка Ерболат Досаев. О мерах по улучшению эпидемиологической ситуации в стране доложит министр здравоохранения Алексей Цой.

Затем выступят акимы.


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