В Англии оцепили стадион из-за угрозы теракта
Подозрение вызвал припаркованный автомобиль.
Фото : Daily Mail10 июля 2020, 12:04
В Лондоне перед матчем 34 тура между местным "Вест Хэмом" и "Бернли" был оцеплен стадион, из-за угрозы теракта, передает zakon.kz.
Ранее перед возобновлением сезона в АПЛ ходили разговоры о том. что высок риск террористической опасности.
Настал тот момент, когда сотрудники службы безопасности перед одним из матчей решили перестраховаться. По информации Daily Mail, до начала игры "Вест Хэм" - "Бернли" у одних из ворот стадиона припарковался серый Volkswagen Golf, что и стало причиной паники. На место прибыли полицейские, через систему оповещения стадиона владельца машины призвали немедленно вернулся к транспортному средству.
Вечером в среду, 8 июля, сотрудники патрульной службы возле лондонского стадиона были уведомлены о подозрительном транспортном средстве. Были привлечены дополнительные офицеры и установлено оцепление. Владелец транспортного средства был идентифицирован, с ним провели профилактическую беседу. Арестов произведено не было, – сообщили изданию стражи порядка.
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