Бухгалтер школы похитила более 750 тысяч бюджетных тенге

Уголовное дело прекращено судом в связи с примирением сторон. Причиненный им материальный ущерб возмещен полностью.

Главный бухгалтер средней школы-комплекса национального возрождения №17 похитила более 750 тысяч тенге, выделенных из бюджета, передает zakon.kz.

Как рассказали в антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области, в период с февраля по декабрь 2019 года Е. Гадецкая, используя свои служебные полномочия главного бухгалтера с целью материального обогащения вносила в программе «1С предприятие бюджет KZ» заведомо ложные сведения в сформированный ею список к начислению выплат.

После поступления подложного списка к начислению выплат с отражением в нем недостоверных сумм, предназначенных к незаконному перечислению Гадецкой Е.В., бухгалтер Кангожина Г.С. исполняя свои функциональные обязанности и не имея полномочий по проверке представленных сведений, формировала счёт к оплате, который вместе с прилагаемым списком к начислению выплат предоставляла для утверждения директору Жалмукановой Л.Ж. В свою очередь, директор школы, введенная в заблуждение Гадецкой Е.В. относительно достоверности представленных сведений, не имея достаточного практического опыта в работе бухгалтерского учёта, доверяя ей утверждала предоставленные на подпись данные электронного счета к оплате, - рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы Максим Ганжа.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы за период с января по декабрь 2019 года разница между заработной платы, подлежащей выплате главному бухгалтеру и суммой денежных средств, перечисленных на лицевой счет на имя Гадецкой за период с января по декабрь 2019 года составил 758 238 тенге.

По его словам, уголовное дело прекращено судом в связи с примирением сторон. Причиненный им материальный ущерб возмещен полностью.

Вместе с этим, у органа уголовного преследования имеются достаточно оснований полагать, что обстоятельствами, способствовавшими совершению нарушений норм закона, явилось ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей руководством школы, что в итоге привело к хищению бюджетных средств и тем самым причинение ущерба государству.

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