21 бухгалтер похитил более 4,5 млрд тенге, выделенных на образование

В специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана. Об этом 23 июля 2024 года рассказали в Верховном суде РК, сообщает Zakon.kz.

21 бухгалтера обвиняли в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (п. 1, 2 ч. 4 ст. 189 УК РК), незаконной легализации (п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК), создании организованной группы, руководстве ею и участии в ней с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 262 УК РК).

Что установлено судом

"В течение трех лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана С. организовала преступную группу из коллег (семь – из отдела образования и 14 – из средних школ). Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов". Пресс-служба Верховного суда РК

Подсудимые похищенное перечисляли на банковские счета своих родственников, затем распределяли их между собой по преступным ролям, приобретали на них недвижимое имущество, земельные участки, автомашины, драгоценности.

"Вина подсудимых подтверждается их показаниями, а также свидетелей, заключениями специалистов, судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела. Подсудимые вину признали только в хищении (п. 1, 2 ч. 4 ст. 189 УК РК), в остальной части просили их оправдать". Пресс-служба Верховного суда РК

Почему и какое наказание назначил суд

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, личности подсудимых, признал их виновными и приговорил:

главных фигурантов С., М., Н. – от 12 до 15 лет лишения свободы;

15 подсудимых – от семи до 11 лишения свободы;

двоих подсудимых в связи с полным возмещением нанесенного ущерба по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК – к семи годам лишения свободы, условно.

"В отношении одного бухгалтера уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям, в связи с ее смертью. Конфискованы денежные средства, ювелирные изделия, недвижимое и движимое имущество осужденных на более 3 млрд тенге". Пресс-служба Верховного суда РК

Приговор суда не вступил в законную силу.

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О том, что школьных бухгалтеров Талдыкоргана подозревают в хищении 4,6 млрд тенге, стало известно 23 октября 2023 года. Предполагалось, что в период с 2020 по 2023 год они перечисляли деньги на счета "мертвых душ" и завышали зарплаты работникам школ.