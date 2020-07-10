Пандемия все еще не под контролем - глава ВОЗ

Вспышка болезни выявила глобальные проблемы в системах здравоохранения.

Распространение пандемии коронавируса “все еще ускоряется”, и большинству стран пока не удалось взять ее под контроль. С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Выступая на еженедельной информационной сессии государств-членов, Гебрейесус заявил, что в агентство здравоохранения ООН поступило более 11,8 миллиона сообщений о случаях заболевания коронавирусом, причем половина из них-за последние шесть недель.

Он сказал, что вспышка болезни выявила глобальные проблемы в системах здравоохранения, и что ее воздействие “разрушило достижения”, ранее достигнутые в борьбе с ней.

Глава ВОЗ, что вирус разрушил системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, в то время как некоторые страны, которые добились успеха в борьбе с ним, имеют скромные средства.

Но в большинстве стран мира вирус не находится под контролем. Ситуация становится все хуже. В настоящее время ВОЗ было сообщено о 11,8 миллионах случаях заболевания. Погибло более 544000 человек. Пандемия все еще набирает обороты. Общее число случаев заболевания за последние шесть недель удвоилось, - сказал Гебрейесус.

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