Карантинные меры могут усложнить ситуацию в экономике - Токаев
Главное – это экономика и занятость.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz10 июля 2020, 13:06
На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что карантинные меры могут усложнить ситуацию в экономике, сообщает zakon.kz.
В первую очередь следует обеспечить эффективную реализацию уже принятых антикризисных решений. Надо иметь ввиду, что введение новых карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в экономике. У Правительства должен быть соответствующий план действий, - сказал он.
Президент поручил Правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации.
В то же время господдержка должна быть направлена на получение максимального эффекта, - добавил глава государства.
Также Президент заявил, что мы находимся в бюджетном цикле, есть возможность определить финансовые приоритеты.
Главное – это экономика и занятость. Мы обязаны контролировать встречные обязательства бизнеса. В первую очередь, в части сохранения занятости и зарплаты. Правительству и Атамекен поручается в течение 2-х месяцев завершить работу по обеспечению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса, - заключил он.
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