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Карантинные меры могут усложнить ситуацию в экономике - Токаев

Главное – это экономика и занятость.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz10 июля 2020, 13:06

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что карантинные меры могут усложнить ситуацию в экономике, сообщает zakon.kz.

В первую очередь следует обеспечить эффективную реализацию уже принятых антикризисных решений. Надо иметь ввиду, что введение новых карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в экономике. У Правительства должен быть соответствующий план действий, - сказал он.

Президент поручил Правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации.

В то же время господдержка должна быть направлена на получение максимального эффекта, - добавил глава государства.

Также Президент заявил, что мы находимся в бюджетном цикле, есть возможность определить финансовые приоритеты.

Главное – это экономика и занятость. Мы обязаны контролировать встречные обязательства бизнеса. В первую очередь, в части сохранения занятости и зарплаты. Правительству и Атамекен поручается в течение 2-х месяцев завершить работу по обеспечению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса, - заключил он.


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