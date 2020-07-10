В Казахстане на борьбу с коронавирусом выделят еще 150 млрд тенге
Эти деньги выделит правительство и регионы.
Фото : zakon.kz10 июля 2020, 13:22
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на борьбу с коронавирусом правительство и регионы выделят 150 млрд тенге, передает zakon.kz.
Правительство и регионы выделят 150 миллиардов тенге на решение неотложных вопросов в борьбе с пандемией. Основная задача - обуздать уровень коронавирусной инфекции, остановить ее распространение и добиться значительных результатов в лечении больных, - сказал он.
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что на борьбу с коронавирусом Минздраву было выделено 114 миллиардов 826 миллионов тенге.
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