О "работе для галочки" высказался Президент

Нет единой системы планирования, отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков по сути дела отсутствует.

На расширенном заседании правительства Президент Казахстана высказался о поддержке малого бизнеса и местного производства, передает zakon.kz.

Для поддержки МСБ принят ряд беспрецедентных антикризисных мер. Вместе с тем, все в большем количестве регионов допущено снижение количества действующих субъектов МСБ. Это произошло в 8 регионах, наибольшее сокращение отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в рамках инфраструктурных госпрограмм акимы и министры взяли обязательства по 90%-ной доле местного содержания. Ежегодный объем финансирования данных госпрограмм составляет около 2,8 трлн тенге. То есть, 2,5 трлн тенге должны влиться в нашу экономику.

А что на практике? Нет единой системы планирования, отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков по сути дела отсутствует. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется "для галочки". Поддержка отечественных производителей является ключевым элементом антикризисных действий государства. В каждом регионе данный вопрос должен быть персонально закреплен за заместителем акима, - сказал Прещидент.

По итогам года Правительство и Администрация Президента дадут оценку их работы и области в целом.

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