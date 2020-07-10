Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

О "работе для галочки" высказался Президент

Нет единой системы планирования, отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков по сути дела отсутствует.

Фото : regionsamara.ru10 июля 2020, 13:23

На расширенном заседании правительства Президент Казахстана высказался о поддержке малого бизнеса и местного производства, передает zakon.kz.

Для поддержки МСБ принят ряд беспрецедентных антикризисных мер. Вместе с тем, все в большем количестве регионов допущено снижение количества действующих субъектов МСБ. Это произошло в 8 регионах, наибольшее сокращение отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в рамках инфраструктурных госпрограмм акимы и министры взяли обязательства по 90%-ной доле местного содержания. Ежегодный объем финансирования данных госпрограмм составляет около 2,8 трлн тенге. То есть, 2,5 трлн тенге должны влиться в нашу экономику.

А что на практике? Нет единой системы планирования, отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков по сути дела отсутствует. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется "для галочки". Поддержка отечественных производителей является ключевым элементом антикризисных действий государства. В каждом регионе данный вопрос должен быть персонально закреплен за заместителем акима, - сказал Прещидент.

По итогам года Правительство и Администрация Президента дадут оценку их работы и области в целом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты