"Земля иностранцам не продается" - Президент

Больше к этому вопросу возвращаться не будем, отметил Токаев.

Фото : Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанская земля иностранным гражданам не продается, передает zakon.kz. Мораторий на некоторые положения Земельного кодекса закончится в 2021 году. Нам необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Мы определили основную проблему. Земля иностранцам не продается. Мы не будем возвращаться к этому вопросу, - сказал он.

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