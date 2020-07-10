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"Земля иностранцам не продается" - Президент

Больше к этому вопросу возвращаться не будем, отметил Токаев.

Фото : Акорда10 июля 2020, 13:38

Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что казахстанская земля иностранным гражданам не продается, передает zakon.kz.

Мораторий на некоторые положения Земельного кодекса закончится в 2021 году. Нам необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Мы определили основную проблему. Земля иностранцам не продается. Мы не будем возвращаться к этому вопросу, - сказал он.


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