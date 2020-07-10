Выговоров заслуживают все акимы областей и ряд министров - Президент

Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан находится в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия Правительства и акимов, передает zakon.kz.

Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают все без исключения руководители областей и целый ряд министров, - сказал Преидент.

"Но мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия Правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью. Стандартный процедурный порядок рассчитан на спокойное время. Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений. Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией", - продолжил он.

Токаев отметил, что борьба с пандемией требует напряжения всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности, лидерства. В рамках режима ЧП оперативно принятые решения по упрощению бюрократических процедур в сферах бюджетирования, госзакупок дали свой результат.

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