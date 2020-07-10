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Президент предложил членам правительства и акимам трезво оценить себя

Нужны образованные, решительные, инициативные, деловые, честные кадры, отметил Президент.

Фото : Акорда10 июля 2020, 13:58

Касым-Жомарт Токаев сказал, что в Казахстане нужно перестроить госуправление, потому что население не доверяет властям, передает zakon.kz.

Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления, - сказал он на расширенном заседании правительства.

Для перестройки госуправления нужны образованные, решительные, инициативные, деловые и честные люди.

Теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно и примут решение в пользу государства, - заметил Токаев.


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