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Токаев анонсировал второе послание, которое приведет к экономическому буму

Я предложу новые меры, которые приведут к экономическому буму - Президент.

Фото : Берик Уали10 июля 2020, 13:58

Подводя итог расширенному заседанию правительства Президент РК анонсировал свое второе послание народу, передает zakon.kz.

Сегодня мы рассмотрели наиболее важные и актуальные вопросы развития нашей экономики в период пандемии. Однако в моем втором Послании я предложу новые меры, которые приведут к экономическому буму, - сказал Президент.

Он добавил, что для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера нашей экономики.

"Нам нужен новый курс со всеми его атрибутами", - сказал Токаев.


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