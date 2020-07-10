Токаев анонсировал второе послание, которое приведет к экономическому буму

Я предложу новые меры, которые приведут к экономическому буму - Президент.

Подводя итог расширенному заседанию правительства Президент РК анонсировал свое второе послание народу, передает zakon.kz.

Сегодня мы рассмотрели наиболее важные и актуальные вопросы развития нашей экономики в период пандемии. Однако в моем втором Послании я предложу новые меры, которые приведут к экономическому буму, - сказал Президент.

Он добавил, что для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера нашей экономики.

"Нам нужен новый курс со всеми его атрибутами", - сказал Токаев.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев: Бүгін біз пандемия кезінде экономикамызды даму жолына шығаратын маңызды әрі осы кезең үшін шұғыл мәселелерді қарастырдық. Дегенмен мен өзімнің екінші Жолдауымда экономикалық серпінге бастайтын жаңа шараларды ұсынатын боламын. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020

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