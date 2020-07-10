Токаев анонсировал второе послание, которое приведет к экономическому буму
Я предложу новые меры, которые приведут к экономическому буму - Президент.
Фото : Берик Уали10 июля 2020, 13:58
Подводя итог расширенному заседанию правительства Президент РК анонсировал свое второе послание народу, передает zakon.kz.
Сегодня мы рассмотрели наиболее важные и актуальные вопросы развития нашей экономики в период пандемии. Однако в моем втором Послании я предложу новые меры, которые приведут к экономическому буму, - сказал Президент.
Он добавил, что для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера нашей экономики.
"Нам нужен новый курс со всеми его атрибутами", - сказал Токаев.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев: Бүгін біз пандемия кезінде экономикамызды даму жолына шығаратын маңызды әрі осы кезең үшін шұғыл мәселелерді қарастырдық. Дегенмен мен өзімнің екінші Жолдауымда экономикалық серпінге бастайтын жаңа шараларды ұсынатын боламын.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 10, 2020
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