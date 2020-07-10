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Токаев о возможном роспуске правительства: Играть на публику не собираюсь

Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили.

Фото : кадр из видео10 июля 2020, 14:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал возможную отставку нынешнего состава правительства, передает zakon.kz.

Главу государства на своей странице в Facebook цитирует пресс-секретарь Берик Уали.

Скажу откровенно: во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить в отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки мол наберете. Но мне очки совершенно не нужны. Я готов слушать и слышать ответственных людей, но играть на публику не собираюсь. Не в том, как говорится, возрасте и положении, - заявил Токаев.

Глава государства напомнил, что выговоры и замечания некоторые акимы уже получили и подчеркнул, что такого наказания заслуживают, возможно, и другие руководители, будь то области или министерства.

Мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия Правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью.
Но это не значит, что не будут задействованы резервные кадры, - заключил Президент.


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