Об особом статусе министра здравоохранения заявил Токаев

Рекомендации и требования министра здравоохранения должны стать первоочередной задачей для других членов правительства и акимов.

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в период пандемии министр здравоохранения должен обладать особым статусом, передает zakon.kz.

Поскольку это чрезвычайная ситуация, мы должны оперативно принять все решения, касающиеся пандемии. Рекомендации и требования министра здравоохранения должны стать первоочередной задачей для других членов правительства и акимов. Одним словом, считайте, что в условиях пандемии министр здравоохранения обладает исключительным статусом и компетенцией. Поручаю Министерству обеспечить предоставление ежедневного отчета и информации по борьбе с пандемией правительству и акиматам, - сказал Президент.

Он отметил, что прежнее руководство Минздрава, несмотря на достаточное количество времени, не могло на должном уровне подготовиться к борьбе с эпидемией.

По количеству больных и другим показателям все допущенные ими прогнозы были ошибочными. Еще один недостаток. Мы постоянно изменяем способы работы. Бывшее руководство решило, что внезапно следует разделить больных на симптоматические и бессимптомные. Сейчас мы отказались от этой методики. Вот такие действия вызывают сомнения среди населения, - высказался глава государства.

Он также указал на то, что не считались с мнением главного санитарного врача.

Недостаточно профессиональных навыков и организационной работы. В результате мы получаем гуманитарную помощь и благодарим за консультацию зарубежных специалистов, - сказал Токаев.

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