Истек срок, данный казахстанцам на замену просроченных документов

11 июля, будет ровно 2 месяца с того момента, как в Казахстане был завершен режим ЧП.

В связи с введением режима ЧП в Казахстане возникла сложность с заменой документов, в том числе водительских удостоверений, лицензии на хранение оружия, а также прохождением техосмотра. После внесенных поправок в законодательство казахстанцам был дан срок в 60 дней после отмены режима ЧП на то, чтобы заменить данные документы, если истек их срок действия, передает zakon.kz.

Завтра, 11 июля, будет ровно 2 месяца с того момента, как в Казахстане был завершен режим ЧП. В связи с этим, водительские удостоверения, лицензии на хранение оружия, а также техосмотр с истекшим сроком действия больше не должны приниматься проверяющими во внимание.

Как мы сообщали ранее, замену водительских удостоверений и лицензии на хранение оружия возможно произвести через портал электронного Правительства “Е-gov” при наличии электронной цифровой подписи, в то время как техосмотр транспортного средства придется пройти в специальных центрах.

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