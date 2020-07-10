Российские врачи пока будут работать в Нур-Султане - замминистра здравоохранения РФ

Сейчас министр здравоохранения Алексей Цой хочет, чтобы наши специалисты максимально помогли в Нур-Султане, сказал заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал о работе делегации российских медиков в Казахстане. Он отметил, что министр здравоохранения Алексей Цой сначала хотел, чтобы российские врачи поехали в регионы, но в итоге было решено пока оставить их в Нур-Султане, передает zakon.kz.

В интервью Sputnik Казахстан Гриднев сказал, что уже третьи сутки в республике работает бригада из 32 российских специалистов.

В бригаде есть реабилитологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи. За два дня сделано очень много. Если в первый день мы знакомились с ситуацией и стационарами, то сегодня коллеги разбились на четыре группы и уже работают в больницах, к которым их прикрепили. Некоторые доктора проезжают по стационарам и консультируют наиболее тяжелых пациентов, - сообщил Гриднев.

Руководитель центра анестезиологии и реанимации Одинцовской областной больницы Денис Цветков консультирует тяжелобольных почти по всей стране с помощью видеоконференцсвязи.

В регионы российские врачи пока не поедут. Хотя это было первое желание министра здравоохранения Алексея Цоя, сейчас он хочет, чтобы наши специалисты максимально помогли в Нур-Султане - откорректировали терапию и помогли в организации лечения, - сказал он.

Замглавы Минздрава России отметил, что у казахстанских врачей хороший уровень квалификации, но их не хватает на всех пациентов.

Сейчас есть вопросы к организации процессов лечения, и хочу сказать, что наши медики приехали в Казахстан без обратного билета. Они будут работать, пока это требуется. Да, возможно, когда придет некая усталость, надо будет менять на других, но будем смотреть по эпидемиологической обстановке, которая происходит сейчас в целом в республике, а также в столице Нур-Султане, - заверил Гриднев.

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