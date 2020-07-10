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Инвесторы надеются на подорожание нефти до $150 к 2025 году

Ожидается, что инвестиции в добычу нефти и газа в 2020 году сократятся на 32%, до $328,4 млрд.

Фото : Pixabay10 июля 2020, 18:36

Снижение инвестиций в добычу газа и нефти в результате обвала их стоимости на мировом рынке может привести к новому скачку цен, передает zakon.kz со ссылкой на опрос Wall Street Journal.

Инвесторы и аналитики прогнозируют рост цены до $100 за баррель до 2022 года. По мнению инвестиционного директора компании Northern Trace Capital Тревора Вудса, финансовое давление на нефтедобытчиков будет значительным из-за текущего падения цен.

Некоторым производителям будет действительно трудно восстанавливать добычу. Поэтому цены могут довольно легко достичь $150 за баррель к 2025 году, - предположил он.

Ожидается, что инвестиции в добычу нефти и газа в 2020 году сократятся на 32%, до $328,4 млрд, по расчетам Международного энергетического агентства.

Это повлияет на добычу нефти, которая, по оценкам аналитика JPMorgan Кристиана Малека, будет падать на пять млн баррелей в день.

Можем ли мы увидеть рост нефти до $100 в течение следующих двух лет? Конечно, - сказал он.


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