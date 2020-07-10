Самое крупное в истории страны изъятие "синтетики" провели на западе Казахстана

На месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона.

Партия синтетических наркотиков, подготовленная к отправке, изъята полицейскими Западно-казахстанской области, совместно с ДКНБ региона. Это 120 тыс доз – что является крупнейшим изъятием в истории страны, передает zakon.kz.

Согласно данным официального портала МВД РК, под подпольную нарколабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в Теректинском районе области.

Особенностью лаборатории было ее оснащение и относительная чистота производства, которое было рассчитано почти на промышленный масштаб выпуска синтетических наркотиков.

В переоборудованном и оснащенном под подпольную лабораторию помещении полицейскими и сотрудниками нацбезопасности были обнаружены две конструкции со стеклянными колобами, а также морозильная камера. Помещение лаборатории имело искусственную вентиляцию.

В задней части двора в земле были вкопаны 3 емкости по 1000 литров каждая.

В ходе обыска помещений в доме и лаборатории обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование.

Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане.

Задержанные признались, что после неоднократных проб начали производство синтетических наркотиков в конце июня 2020 года.

Аналогичную лабораторию полицейские ликвидировали в конце мая этого года в Талгаре Алматинской области. Там, кроме лабораторного оборудования и химикатов, было изъято более 6 кг готового к реализации мефедрона.

В результате проведенной спецоперации к наркопотребителям не попало порядка 120 тысяч доз изготовленных синтетических наркотиков на сумму более 413 миллионов тенге.

В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовнго кодекса “Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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