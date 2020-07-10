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Социально значимые товары продают по себестоимости в Нур-Султане

Акиматом столицы совместно с участниками рынка ведется системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Фото : пресс-служба10 июля 2020, 19:38

В Нур-Султане в период карантина крупные торговые сети продают ряд социально значимых продовольственных товаров без наценки – по себестоимости, передает zakon.kz.

На такой принцип работы, к примеру, в столице перешли все сети супермаркетов Small. Торгово-розничная сеть Magnum в период карантина продает ряд социально значимых продуктов ниже себестоимости. Гипермаркет «КеңMart» с 1 апреля на 130 наименований товаров снизил наценку до 5%; картофель, лук, морковь и капусту отпускают по себестоимости, - сообщает акимат.

Как отмечается, акиматом столицы совместно с участниками рынка ведется системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В столице сформирован стабфонд, проведены работы по льготному кредитованию торговых сетей – в проекте «оборотный механизм» участвует ряд крупных торговых сетей и рынков.

Таким образом, акиматом города также оказывается поддержка участникам рынка.


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