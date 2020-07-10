Собор Святой Софии в Турции перестал быть музеем

Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о музейном статусе собора.

Стамбульский собор Святой Софии лишился статуса музея, передает zakon.kz со ссылкой на CNN Turk.

По его данным, Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о музейном статусе собора, включенного в Фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь турецкие власти получили возможность превратить собор Святой Софии в мусульманскую мечеть Айя-Суфья.

Напомним, в марте турецкий президент Реджеб Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть.

Позднее Верховный суд Турции принял решение, разрешающее президенту изменить статус собора.

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