Собор Святой Софии в Турции перестал быть музеем
Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о музейном статусе собора.
Фото : Pixabay10 июля 2020, 19:42
Стамбульский собор Святой Софии лишился статуса музея, передает zakon.kz со ссылкой на CNN Turk.
По его данным, Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о музейном статусе собора, включенного в Фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.
Теперь турецкие власти получили возможность превратить собор Святой Софии в мусульманскую мечеть Айя-Суфья.
Напомним, в марте турецкий президент Реджеб Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть.
Позднее Верховный суд Турции принял решение, разрешающее президенту изменить статус собора.
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