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В Атырауской области усилят ограничительные меры

Работа ресторанов только на вынос, и закрытие Ж/Д-транспортных сообщений.

Фото : Кадр из видео10 июля 2020, 21:29

Специальная комиссия в лица заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова и вице-министра энергетики Асета Магауова пересмотрели ограничительные меры в Атырауской области, передает zakon.kz.

Решением комиссии приняты следующие меры:

После совещания с руководством области принято решение остановить пассажирские Ж/Д-перевозки по направлению Алматы-Атырау, Актобе-Атырау и Мангыстау-Атырау.

Рестораны, кафе, столовые пункты общественного питания и также продовольственные магазины будут работать только в режиме доставки на дом.

Обеспечить прохождения ПЦР-тестирование, не более чем за три дня, заезжающих на вахту работник.

До 20 июня увеличить количество инфекционных коек на 350 мест.

Довести количество мобильных групп до 120.

Организовать работу covid-такси.

Если ситуация исправляться не будет, то мы можем перейти на более жесткий контроль, - добавил Тугжанов.


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