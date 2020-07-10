Главы "СК-Фармация" и ФСМС покинули свои должности
Ранее Токаев подвергнул критике работу этих ведомств.
Фото : Pixabay10 июля 2020, 21:48
Глава "СК-Фармация" Берик Шарип председатель Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов официально покинули свои должности, передает zakon.kz.
Сегодня, 10 июля, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвергнул критике работу этих ведомств.
По итогам сегодняшнего расширенного заседания Правительства РК с участием Главы государства:
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Приказом Министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления и по согласованию с Премьер-Министром РК освобожден от занимаемой должности Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Шарип Б.Ш.
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Приказом Министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления освобожден от занимаемой должности Председатель Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Жумагулов А.Н, - говорится в сообщении Минздрава.
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