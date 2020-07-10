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Главы "СК-Фармация" и ФСМС покинули свои должности

Ранее Токаев подвергнул критике работу этих ведомств.

Фото : Pixabay10 июля 2020, 21:48

Глава "СК-Фармация" Берик Шарип председатель Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов официально покинули свои должности, передает zakon.kz.

Сегодня, 10 июля, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвергнул критике работу этих ведомств.

По итогам сегодняшнего расширенного заседания Правительства РК с участием Главы государства:

Приказом Министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления и по согласованию с Премьер-Министром РК освобожден от занимаемой должности Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Шарип Б.Ш.

Приказом Министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления освобожден от занимаемой должности Председатель Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Жумагулов А.Н, - говорится в сообщении Минздрава.


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