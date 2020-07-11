Сарыагашца избили до смерти за связь с замужней девушкой

После четырехдневной комы 27-летний парень умер.

Предпринимателя из Сарыагаша избили до смерти за связь с замужней девушкой, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, брат погибшего требует взять под стражу людей, причастных к гибели парня. По делу арестовали двоих, но остальные на свободе.

Руки и ноги были связаны вот так. Не жалея они пинали его, нанесли тяжкие побои, сломали ребра, челюсть. На наших глазах это все. 6 человек били беспощадно. Я не смог этому помешать. Пока выходил из машины, садился в инвалидную коляску, кричал, чтобы они остановились, - рассказал брат погибшего Болат Баймырзаев.

Болат Баймырзаев говорит, над его младшим братом устроили самосуд местные криминальные авторитеты. Причиной стали отношения Ауэзхана с замужней девушкой. Узнав о романе, ее отец обратился к своим знакомым-головорезам. После четырехдневной комы 27-летний парень умер. Полиция задержала двоих, но остальных отпустили сразу как свидетелей, возмущен брат погибшего. Он сомневается в объективности следствия и просит прокуроров привлечь к уголовной ответственности девушку и ее отца.

К следователям и руководству Сарыагашского РОВД я выражаю недоверие. Они пытаются сфабриковать дело. Это же все происходило на наших глазах. А мы это доказать не можем. И еще, на левом плече у братишки был след от удара ножом. В экспертизе это не указали, - сообщил Баймырзаев.

Дело передали в областной департамент внутренних дел, оно на контроле руководства. Расследование ведут по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности расследования. Двое подозреваемых находятся под стражей. В отношении остальных будет принято процессуальное решение по результатам расследования, - заявили в ДП Туркестанской области.

Я обращаюсь к министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву, генеральному прокурору страны Гизату Нурдаулетову. Возьмите это дело под контроль. Я инвалид первой группы. Я не смог защитить своего младшего брата. Как я защищу свою семью?, - заявил Баймырзаев.

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