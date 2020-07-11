В Великобритании найдена 700-летняя печать Папы Римского

Свинцовая печать дошла до наших дней в превосходном состоянии.

В Великобритании археолог-любитель Энди Бассет при помощи металлоискатели обнаружил на вспаханном поле печать Папы Римского, сообщает zakon.kz.

Возраст находки, предположительно, составляет около 700 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на EveningExpress.

По словам сотрудника музея Питера Ривилла, печать могла оказаться там, когда Иннокентий IV пытался заручиться поддержкой Генриха III, который стремился заполучить Сицилию.

Другая версия гласит, что Папа Римский отправил с печатью письмо богатому влиятельному человеку, который пожертвовал Церкви большую сумму денег в обмен на спасение своей души. В Средние века это было распространено.

Свинцовая печать дошла до наших дней в превосходном состоянии.

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