Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась в 27 лет

Ван Рейвен страдала от расстройства иммунной системы.

Голландская шорт-трекистка Лара ван Рейвен умерла в 27 лет в одной из больниц Франции, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации конькобежного спорта Нидерландов.

Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы, в результате которых у спортсменки началось внутреннее кровотечение.

Она готовилась начать ледовые тренировки, когда ее состояние резко ухудшилось. 25 июня ее госпитализировали. Врачи сделали две операции, а 29 июня девушку ввели в состояние комы.

10 июля ее сердце остановилось, и врачам не удалось реанимировать спортсменку.

Помимо золота прошлогоднего чемпионата мира в Софии в активе Ван Рейвен серебряная медаль на ЧМ-2018 в Монреале в эстафете на 3000 метров, а также бронза Олимпиады в Пхенчхане на той же дистанции.

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